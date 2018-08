Erwin L'Ami wint Open NK Schaken

DIEREN - Grootmeester schaken Erwin L'Ami (33) uit Woerden won donderdag het Open NK Schaken in Theothorne in Dieren. De slotronde was spannend waarin vijf Nederlanders vochten om de titel: Erik van den Doel, Dimitri Reinderman, Lucas van Foreest en Casper Schoppen. De zestien-jarige Schoppen kon zich troosten met een grootmeesternorm. Voor Van Foreest was er door zijn zege ook een grootmeesternorm. Het is zijn derde dus hij kan de titel aanvragen. De titel grootmeester krijgt een schaker wanneer aan drie meesternormen wordt voldaan: het behalen van een toernooirating van 2450 op een sterk bezet toernooi. In Dieren deden dit jaar 517 schakers mee aan het toernooi.

Foto: Lotte Bienias