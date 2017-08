Ernstige verkeershinder aankomend weekend in Dieren

DIEREN - De combinatie Traverse Dieren is momenteel bezig met de afrondende werkzaamheden ter hoogte van de Harderwijkerweg in Dieren en Zutphensestraatweg in Ellecom. Door het kruispunt Harderwijkerweg op te schuiven richting spoorlijn en de weg aan te sluiten op de nieuwe route in Hof te Dieren, ontstaat er, straks langs het spoor, een langgerekte tijdelijke weg in twee richtingen. Ook wordt er een tijdelijke turborotonde ter hoogte van Ellecom gerealiseerd. In het weekend van vrijdag 4 tot maandag 7 augustus worden de locaties Harderwijkerweg, Zutphensestraatweg en de toegangsweg naar de Doesburgsedijk gereed gemaakt voor het omzetten van het verkeer.



In dit weekend is de spoorwegovergang op de Harderwijkerweg afgesloten voor autoverkeer. Verkeer dat Dieren in en uit wil, wordt omgeleid via de N786. Fietsers en voetgangers die vanuit de Harderwijkerweg naar Het Rhedens, Dieren Zuid of het busstation willen, worden over het nieuwe dek (Stationsplein) geleid om veilig naar de overkant te komen en kunnen dit weekend de spoorwegovergang wel passeren. Dieren blijft bereikbaar vanuit via de A348/N317 via de Burgemeester de Bruinstraat en komende vanaf Dieren richting Arnhem via de Burgemeester de Bruinstraat (N348) en de Doesburgsedijk.

De aansluiting Zutphensestraatweg / N317 in Ellecom is dit weekend afgesloten. Ellecom blijft bereikbaar via de snelweg A348 en De Steeg.

De werkzaamheden worden vanaf vrijdag 4 augustus 20.00 uur tot en met maandag 7 augustus uiterlijk 6.00 uur uitgevoerd. Als de werkzaamheden eerder zijn afgerond, wordt de weg eerder opengesteld voor verkeer. Met de hulpdiensten en busdiensten zijn aparte afspraken gemaakt.