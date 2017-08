Bloemenzee op Burgersterrein

EERBEEK – Meestal geeft een braakliggend terrein een onverzorgde woeste aanblik. Niet in Eerbeek. Althans momenteel niet. Wie een rondje maakt door het dorp ziet dat het Burgersterrein nu een grote bloemenzee te zien geeft. Op het ruime terrein waarover al zeer lang gesteggeld wordt over de juiste bestemming, bloeien nu de wilde bloemen uitbundig. Spontaan groeien en bloeien hier de bloemen dat een lust voor het oog is. Toch prettig dat dit terrein toch nog een functie heeft als bloemenland waar vlinders en bijen een eldorado vinden. - Foto: Martien Kobussen