Herinneringen ophalen bij jubileum Hobby Horse

KLARENBEEK – Op zondag 27 augustus viert ponyclub en rijvereniging Hobby Horse haar 40 jarig bestaan. Met dank aan de familie Steinvoorte uit Klarenbeek, hebben al veel jonge kinderen sinds 1967 op een laagdrempelige manier leren paardrijden. Het bestuur wil graag aandacht besteden aan dit jubileum.

Zij vragen om herinneringen komen ophalen in de ‘Hal van Herinneringen’, die speciaal voor de gelegenheid is ingericht.

Alle (oud)leden en (oud)betrokkenen zijn van harte welkom voor een hapje en een drankje op de nieuwe rijlocatie bij Het Hoefhof in Teuge (Woudweg 10). Bijzonder is dat de receptie, die van 15.30 tot 18.00 uur gehouden wordt tijdens de jaarlijkse clubkampioenschappen. Gasten kunnen genieten van een bijzondere parade onder leiding van lid Els Stein en zijn getuige van de traditionele waterdompeling van de clubkampioen van 2017.

Wie nog een mooie Hobby Horse foto uit de oude doos kan dit laten weten via facebook. Men maakt dan kans op een leuke Hobby Horse herinnering. Informatie: info@pchobbyhorse.nl of Heidi Uenk, 06-23405159.