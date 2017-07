Samen in de Octopus

DOESBURG - De kermis in Doesburg is voor velen toch een van de hoogtepunten van het jaar. Afgelopen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag was het weer zover. Vermaak voor oud en jong.

Op donderdag werd de kermis geopend met een ballonnendrop waar muntjes in zaten. En op donderdag is het zoals gebruikelijk familiedag. Dat wil zeggen dat alle attracties speciale aanbiedingen hebben op deze dag. Zaterdag konden de kinderen op de foto met Pikachu en om 23.00 uur was er het traditionele en spectaculaire vuurwerk, zoals altijd aangeboden door de kermisexploitanten en de gemeente. Het was vier dagen genieten voor jong en oud en alles wat er tussen in zit. Voor de kleintjes natuurlijk de draaimolen, touwtje trek, eendjes hengelen en zelfs samen met papa in de Octopus. Wat groter zijn de autoscooters het helemaal, nog groter de botsautootjes en razend rondtollende attracties. Nog niet misselijk geworden? Dan een lekkere oliebol, frietje of misschien een zuurstok. Alles wat een kermis moet hebben is hier in Doesburg toch echt wel vertegenwoordigt. Eén ding was wel even wennen dit jaar, want in de plaats van de Gasthuisstraat stonden de attracties opgesteld in de Koepoortstraat. Maar ook deze plek heeft zijn charme ondanks dat mensen dit eerst niet leuk vonden. - foto: Hanny ten Dolle