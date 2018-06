DIEREN - Het Rhedens Dieren heeft de gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum verdiend. Met deze schaal laat Het Rhedens Dieren zien dat het aanbod van haar schoolkantine vooral uit gezonde producten bestaat.

Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon is, helpt om een gezond eetpatroon te ontwikkelen. Het Rhedens Dieren heeft hard gewerkt om de kantine gezonder te maken aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Om een gouden Schoolkantine Schaal te bemachtigen, moet de kantine voldoen aan diverse voorwaarden: er wordt groente en fruit aangeboden en minstens 80 procent van het aanbod bestaat uit betere keuzes: producten die je in een gezond eetpatroon vaak mag eten. Kiezen voor gezondere producten wordt voor de hand liggend, door ze opvallend en aantrekkelijk te presenteren. De kantine besteedt ook aandacht aan het stimuleren van water drinken.