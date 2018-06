Groenestraat wordt kleurrijk

RHEDEN - Sinds december 2016 hebben Rheden en de Steeg een actieve ondernemersvereniging. Een van de meest recente wapenfeiten van de ORDS is het verzorgen van kleurrijke bloemenbaskets in de Groenestraat in Rheden.

Ondernemend Rheden-De Steeg (ORDS) is bewust geen winkeliersvereniging, maar toegankelijk voor alle ondernemers. Het doel van deze vereniging is onder andere belangenbehartiging, onderling netwerken en gezamenlijk profiteren van collectieve voordelen. Voor en door de inmiddels meer dan zeventig leden worden per jaar vier ledenbijeenkomsten en één jaarvergadering georganiseerd.

Binnen de ORDS zijn commissies gevormd, zodat leden actief mee kunnen werken aan activiteiten en bijeenkomsten. Eén daarvan is de commissie Centrumgebied. Zij hebben het voor elkaar gekregen om met financiële bijdragen van ondernemers en pandeigenaren uit de Groenestraat, Rhedens Dorpsbelang en de Gemeente Rheden, prachtige bloemenbaskets aan de lantarenpalen in het winkelgebied te laten plaatsen.

Met dit soort acties hopen de ondernemers met zijn allen het centrum van Rheden letterlijk weer te laten bloeien. ORDS werkt, samen met Rhedens Dorpsbelang en de Gemeente Rheden, stap voor stap aan een centrumplan, zodat er weer een bruisend en levendig winkelgebied ontstaat. Zo hopen zij de huidige winkels te kunnen behouden en leegstand van de panden tegen te gaan.

Foto: Linda Peppelman