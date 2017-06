LAAG-SOEREN - Meneer van Wijck uit Villa de Horsting vertelt over een dag uit het leven in Zorgvilla de Horsting: "Rond zeven uur word ik wakker. De verzorgende arriveert en helpt mij bij het opstaan, wassen en aankleden. Daarna geniet ik van een ontbijt op mijn eigen kamer. Een heerlijke manier om de dag in mijn eigen tempo te starten.

Rond tien uur staat er een lekker kopje koffie of thee voor ons klaar in de huiskamer. Een aantal van ons maakt een gezellig praatje, een wandeling of een ritje op de scootmobiel. Ikzelf speel graag een potje ganzenbord of leg een puzzel. Uit de keuken komt de geur van pannenkoeken. Dit doet mij denken aan mijn moeder. Zij bakte iedere woensdagmiddag pannenkoeken voor mij en mijn broers. Na de lunch rust ik meestal even op mijn kamer, zoals de meeste bewoners. Hierna voel ik me weer energiek genoeg om een korte wandeling in de tuin te maken.

Tegen het einde van de middag start de voorbereiding van de huisgemaakte maaltijd. Wie daar zin in heeft, helpt een handje mee. Vandaag schil ik de aardappelen. Na de maaltijd kijk ik om acht uur samen met de andere bewoners naar het journaal. Dit vaste moment op de dag helpt me om de dag rustig af te sluiten. Ik kies er vanavond voor om een boek te lezen op mijn eigen kamer, voordat ik de verzorging vraag om me te helpen bij het klaarmaken voor de nacht. Andere bewoners sluiten de avond af met een gezamenlijk bordspel in de woonkamer."

Zorgvilla de Horsting, waar mijnheer Van Wijck woont, is onderdeel van Stepping Stones Home & Care. De zorgvilla’s van Stepping Stones Home & Care vormen een sfeervolle, beschermde woonomgeving voor ouderen met dementie die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen in een veilige, beschermde en huiselijke omgeving, waarbij professionele zorg op maat, de benodigde structuur en persoonlijke aandacht centraal staan. Heeft u interesse in wonen in Villa de Horsting? Neemt u dan contact op met onze relatiemanager Mariet Gielen via info@steppingstones.nl of bel 06-20259415.