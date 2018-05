Burgemeester: doe mee met stille tocht

BRUMMEN - De burgemeester van Brummen, Alex van Hedel, roept inwoners op om vrijdag 4 mei mee te doen met de Nationale Herdenking door deel te nemen aan één van de stille tochten in de gemeente Brummen. Zowel in Eerbeek als in Brummen vinden herdenkingsactiviteiten plaats waar oud en jong aan deel kunnen nemen. Ook in Hall is een herdenking (om 17.30 uur op de algemene begraafplaats). "De herdenking is voor jong en oud een gedenkwaardig moment. Ik reken op uw komst", aldus burgemeester Van Hedel. In Eerbeek verzamelen de deelnemers aan deze stille tocht zich om 19.10 uur bij de herdenkingsplaquette aan het Stuijvenburchplein. De tocht gaat naar de begraafplaats aan de Coldenhovenseweg. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen en aansluitend is er een defilé. In het dorp Brummen start de tocht op 4 mei om 18.50 uur bij het gemeentehuis. De rondgang eindigt bij de Oude Pancratiuskerk. Na de twee minuten stilte is er in de kerk een herdenkingsbijeenkomst.