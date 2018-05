Boeiende lezing over Apeldoorns Kanaal

EERBEEK – Op 19 april hield de Oudheidkundige Vereniging de Marke haar laatste lezing van het seizoen 2017-2018 in Grand-Café Zadelhoff te Eerbeek. Onder grote belangstelling van leden en andere betrokkenen hield Rick Scholten, oud-secretaris van de Stichting Apeldoorns Kanaal een lezing over verleden, heden en toekomst van deze koninklijke waterweg.



Een bijzonderheid: de bruggen over het kanaal werden twee keer opgeblazen. In 1940 werden ze bij de inval van de Duitsers door het Nederlandse leger vernield en in 1945 door het Duitse leger toen dit zich voor de geallieerden uit de streek moest terugtrekken.

Op 1 mei 1962 werd het gedeelte van het kanaal Apeldoorn-Hattem voor de scheepvaart gesloten. De sluis in Dieren was nog in 1957 vernieuwd, maar de sluiting van het gedeelte Apeldoorn-Dieren was ook onafwendbaar. In 1972 was het zo ver.

In 1998 werd de stichting Apeldoorns Kanaal opgericht. Deze streefde naar het herstellen van de bevaarbaarheid van het gehele kanaal. Argumenten daarvoor waren: behoud van het maritieme erfgoed; het ontlasten van de IJssel van recreatievaart; het verminderen van de toeristische druk op de centrale Veluwe; het bevorderen van de diversiteit van het Veluws toerisme. Er werden vele plannen ontwikkeld, haalbaarheidsstudies gedaan en enquêtes gehouden, een samenwerkingsovereenkomst, de Veluwekroon van 12 juli 2012, tussen meerdere gemeenten getekend, doch alle inspanningen ten spijt werd er weinig vooruitgang geboekt in het streven

naar de heropening van het kanaal van Dieren naar Hattem. In 2017 viel eigenlijk de definitieve beslissing: geen scheepvaart meer op deze koninklijke waterweg.