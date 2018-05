Dode bij ongeval N345 Brummen

BRUMMEN – Op de N345 bij Brummen is donderdagochtend de bestuurder van een personenauto overleden bij een frontale aanrijding met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde rond 08.20 uur. Toegesnelde hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen, hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Hoe het met de vrachtwagenchauffeur gaat, is momenteel nog niet bekend. De N345 ligt bezaaid met brokstukken. De weg is voorlopig nog dicht zitten tussen Zutphen-Centrum en Brummen.

Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink