Ladies Only in Rheden

RHEDEN - Bij sportcombinatie Rheden was speciaal voor alle voetballende dames een fantastische Ladies Only evenement. De dag begon met een mooi partijtje ‘bubbelbal’ (foto) op het hoofdveld. In grote opgeblazen bubbels speelden de meiden partijtjes 3 tegen 3. Naast het voetballen was het vooral veel botsen, rollen en omduwen, soms zelfs op de kop. Op het trainingsveld gaven twee instructeurs van Sport- en Healthcentrum de Cirkel de dames tegelijkertijd een flinke work-out in de vorm van een bootcamp. Nadat de meiden zich al aardig in het zweet hadden gewerkt, was het tijd voor een Mini-Mix-Toernooi. Twee vrouwelijke scheidsrechters leidden de korte partijtjes van 5 tegen 5 waarbij de meiden van verschillende leeftijden en teams door elkaar waren gehusseld. In de kantine werd een heerlijke high-tea klaargezet waar na het toernooitje heerlijk van werd genoten. Om het helemaal compleet te maken kregen alle dames nog een leuke goodiebag mee.

Sc Rheden is altijd op zoek naar meiden die het leuk vinden om te voetballen. Wil jij een keertje komen meetrainen? Neem dan contact op met Anouk Huurman, tel.: 06-22818479.