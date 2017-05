Plus Van Tetering strijdt tegen verspilling

EERBEEK - Het is voor veel consumenten een terugkerend fenomeen: een restje rijst of pasta overhouden omdat je er net te veel van hebt gekookt. Herkenbaar? In supermarkt Plus Van Tetering met het Super Supermarkt Keurmerk (SSK), zijn per begin mei Eetmaatjes verkrijgbaar, waarmee consumenten de juiste porties rijst en pasta kunnen afmeten. Een handig hulpmiddel in de strijd tegen voedselverspilling.

Het Eetmaatje is een maatbeker voor verschillende soorten rijst en pasta. Daarop staan de hoeveelheden in portie per persoon vermeld. De portiemaat is een leidraad gebaseerd op de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een volwassen Nederlandse vrouw. Het Eetmaatje is ontwikkeld door het Voedingscentrum en nu in beperkte oplage verkrijgbaar in SSK supermarkt Plus Van Tetering. Klanten ontvangen het Eetmaatje gratis bij aankoop van pasta, rijst of couscous.

Matthijs van Tetering draagt graag zijn steentje bij om verspilling een halt toe te roepen: “Wij hebben het SSK keurmerk, wat staat voor lokaal en maatschappelijk betrokken ondernemerschap. We hebben allerlei maatregelen genomen in de strijd tegen verspilling. Zo gaan producten die de houdbaarheidsdatum naderen bij ons naar de voedselbank. Ook plakken we op die producten stickers die het bewustzijn bij consumenten van hun rol bij voedselverspilling vergroten. En we hanteren een efficiënt inkoopbeleid. Deze Eetmaatjes zijn daarop een goede aanvulling.”