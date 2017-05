Wild Finder App voor bezoekers Hoge Veluwe

HOENDERLOO - Voor bezoekers van Park De Hoge Veluwe, is het binnenkort mogelijk om te zien waar edelherten, wilde zwijnen en moeflons zich ophouden. Met de speciale Wild Finder App wordt de actuele verblijfplaats van het wild op het scherm van je smartphone zichtbaar en worden de kansen op het zien van wild gemaximaliseerd.

Het zien van wild staat al jaren in de top vijf wensenlijst van bezoekers aan de Veluwe. Het Nationale Park biedt hiervoor al lange tijd de mogelijkheid bij de verschillende wildobservatieplaatsen, maar tijdens een wandel- of fietstocht missen de minder ervaren wildspeurders toch vaak het wild dat net ergens in de bosjes of struiken verscholen staat. Daarom hebben IT-specialisten nu een speciale Wild Finder App ontwikkeld.

Om de wildtellingen in het Park succesvol te maken, wordt al vele jaren lokvoer op de telplaatsen uitgestrooid. Bij dit lokvoeren is de laatste twee jaar gebruik gemaakt van radioactieve brokjes, waardoor de dieren licht radioactief geraakt zijn. Deze lichte radioactiviteit, die uit onderzoek in Tsjernobyl niet schadelijk is gebleken voor het wild, maakt het technisch mogelijk om de dieren te traceren met de app als een soort geigerteller.

De ontwikkeling van deze slimme app heeft twee jaar in beslag genomen en is in 2016 uitvoerig getest. De reikwijdte van de app is volgens de ontwikkelaars verbazingwekkend goed, want de aanwezigheid van wild wordt binnen een straal van 75 meter aangetoond. Om de Wild Finder App nog verder te verbeteren, gaan het onderzoek en de ontwikkelingen door. Naar verwachting is het binnenkort ook mogelijk om op je scherm te zien welke wildsoort er bij je in de buurt staat.

Vanwege de zeer goede resultaten in de afgelopen testfase, is besloten om het publiek niet langer te laten wachten. De Wild Finder App is vanaf het aanstaande weekend via de website van Het Nationale Park De Hoge Veluwe voor zowel Apple- als Androidtoestellen gratis te downloaden.