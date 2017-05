Onderhoud verlichting

DOESBURG - Wie vorige week in de Doesburgse binnenstad was, zag bij de Markt een busje staan van Ziut, met daarbij een aantal mannen in werkkleding die druk aan het werk waren bij de lichtmasten oftewel lantaarnpalen. Zij hebben van de gemeente de opdracht gekregen alle lichtmasten te controleren, recht te zetten, bij of helemaal te schilderen en de kappen schoon te maken. Dit alles gebeurt in het kader van onderhoud uit het verlichtingsplan. Er is begonnen in de stad, omdat dit de hoogste prioriteit heeft en het onderhoud duurt tot ongeveer half mei. Als dit klaar is, komen de buitenwijken aan de beurt. Ook wordt gekeken hoe oud de lichtmasten zijn en waar nodig worden ze door nieuwe vervangen. Met name op De Ooi zal de meeste vervanging plaats gaan vinden omdat ze daar het oudste zijn. Het plan voor onderhoud beslaat de tijdsperiode van 2016-2020. Natuurlijk wordt er tussentijds overal geschouwd om problemen voor te zijn en waar nodig tussentijds gerepareerd. Mocht men ergens een lichtmast zien dat een probleem vormt kan men hiervoor de gemeente bellen. Het is dan wel makkelijk als de beller het nummer door geeft dat op de lichtmast staat, een geel plaatje met een nummer, dan weten ze precies welke mast het is. - foto: Hanny ten Dolle