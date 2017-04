Ubbink en Rotra willen uitbreiding vastleggen

DOESBURG - Ubbink en Koninklijke Rotra gaan een zogenaamde Letter of Intent tekenen met de gemeenten Doesburg en Doetinchem, de provincie, waterschap Rijn en IJssel en met Rijkswaterstaat. Doel van de samenwerking is de uitbreiding van beide bedrijven in Doesburg mogelijk maken. Door die uitbreiding ontstaat een unieke logistieke hotspot in de IJsselvallei voor duurzame overslag en transport.

In mei 2016 is door acht samenwerkende partijen bekendgemaakt dat zij aan de slag zouden gaan. De gezamenlijke opdracht was toen om uit te zoeken hoe de uitbreiding van de watergebonden bedrijvigheid aan de Verhuellweg in Doesburg mogelijk gemaakt zou kunnen worden. Wethouder Ellen Mulder, die namens de samenwerkende partijen optreedt als woordvoerder: “In de Letter of Intent staat dat alle partijen aan de slag gaan om over drie jaar een vastgesteld bestemmingsplan gereed te hebben, inclusief de belangrijkste vergunningen. De gewenste uitbreiding komt daarmee weer een flinke stap dichterbij. Ik ben daar heel enthousiast over, het zet in op het bestaansrecht en de verankering van beide sterk groeiende bedrijven in de regio.”

In de overeenkomst is beschreven hoe de partijen dit voor elkaar krijgen. Ook de taken, rollen en andere bijdragen van de verschillende partijen zijn benoemd. De eerste opgave is nu een voorkeursontwerp te maken voor de uitbreiding van beide bedrijven aan de IJssel, dat in maart 2018 klaar moet zijn. Bij het ontwerpen hebben de partijen oog voor milieu, cultuurhistorie, landschap, bedrijfsontwerp en kosten. Ook de waterveiligheid en de compensatie voor de natuur zullen aan de orde zijn. In de volgende fase, tot medio 2019, zijn de voorbereidingen voor het bestemmingsplan aan de orde, evenals de belangrijkste vergunningen die nodig zijn voor de realisatie van de uitbreiding. Vanzelfsprekend is tijdens het hele proces ruime aandacht voor wet- en regelgeving, inclusief alle inspraakmogelijkheden.

De vijf betrokken overheidspartijen bereiden in de komende periode de benodigde besluitvorming voor en zullen daarna de Letter of Inten” tekenen.