Dagbesteding de Serre nu vier dagen per week open

VELP - Met ingang van 3 april gaat de Serre, dagbesteding voor jonge en/of vitale mensen met de diagnose dementie, één dag per week extra open. Stichting Innoforte kiest voor deze dag extra open omdat de vraag van cliënten en hun mantelzorgers toeneemt.

“Innoforte ziet de vraag toenemen naar dagbesteding voor nog relatief jonge en/of vitale mensen bij wie de diagnose dementie gesteld is. Sinds 1 augustus 2014 bieden wij als één van de weinigen in de regio een aanbod aan dat speciaal ontwikkeld is voor deze doelgroep. In vergelijking met hun oudere lotgenoten, de mensen bij wie we minder vreemd op kijken als zij aan het dementeren zijn, staan ‘jongere’ ouderen namelijk nog midden in het leven. Ze hebben vaak nog kinderen thuis, tot voor kort werkten ze nog, ze zijn lichamelijk fit en hebben nog plannen. Dat maakt ook dat ze gemotiveerd zijn om de dementie zo lang mogelijk het hoofd te bieden. In het programma is er veel aandacht voor sportief bewegen, geheugentraining, gesprekken over maatschappelijke onderwerpen en training van allerlei praktische vaardigheden. Wat de Serre bijzonder maakt, is dat wij appelleren aan dat de waarde die zij hebben voor de samenleving. Zo hebben deelnemers van de Serre meegedacht en meegewerkt aan het ontwerp van de beweegtuinen van het Lorentzhuis en de Biesdel!’, aldus Sandra Tuijten, casemanager Zorg van Innoforte.

Momenteel nemen veertien cliënten deel aan de Serre. Door één dag extra open te gaan, ontstaat er ruimte om cliënten vaker te laten komen of nieuwe cliënten welkom te heten. Per dag kunnen maximaal tien mensen geplaatst worden. Dagbesteding dient twee doelen: de deelnemers werken actief aan hun gezondheid en hun mantelzorgers worden ontlast. De nieuwe openingsdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Belangstellenden die meer willen weten, kunnen contact opnemen met de Klantenservice van Innoforte, tel. 026 3882000. Aanvragen voor dagbesteding moeten ingediend worden bij de eigen gemeente.