Activiteitengids Riqq voor ouderen in Rheden

RHEDEN - Laatste kans! Verzorgt u als vereniging, docent of coach lessen, workshops of activiteiten op het gebied van sport of cultuur in Rheden? Meld uw aanbod dan nu nog aan voor de activiteitengids. Dit kan nog tot 14 april.

In september brengen Cultuurbedrijf RIQQ, Bibliotheek Veluwezoom en Sportbedrijf Rheden samen met de gemeente Rheden een activiteitengids uit voor de doelgroep ouderen in de gemeente Rheden. Informatie over activiteiten op het gebied van cultuur, kunst en bewegen zijn hierin te vinden. Denk hierbij aan: meer bewegen voor ouderen, wandelgroepen en fifty-fit, studiekringen, zanglessen, dansworkshops, voorstellingen en nog veel meer. De gids wordt breed in de gemeente Rheden verspreid. Wilt u met uw activiteit in deze gids komen te staan? Neem dan voor bewegingsactiviteiten contact op met Manon Janssen van Sportbedrijf Rheden, bereikbaar via: manon.janssen@rheden.nl. En voor cultuur met Jet Smeets: jet@cultuurbedrijfriqq.nl.