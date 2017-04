Meer mensen in Dopesburg aan het werk vanuit de bijstand

DOESBURG - Er komen steeds meer mensen aan het werk die al langere tijd werkeloos zijn en daardoor bijstandsuitkering hebben. Het aantal uitstromers naar werk is in de gemeente Doesburg gestegen van 33 in 2014, naar 52 in 2015 en naar 67 in 2016. Vanaf 2009 schommelde het aantal uitstromers tussen 27 en 37.

“Ik ben erg blij met dit resultaat!”, zegt wethouder Bollen. “Doesburg heeft vanaf 2014 gewerkt aan versterking van de sociale dienst en de samenwerking in de regio Arnhem. Sindsdien is de uitstroom gestegen, mede door de verbeterde economie en werkgelegenheid in de regio.”

Door intensieve samenwerking met bijvoorbeeld het Werkgevers ServicePunt komen steeds meer mensen aan het werk. Een groot deel van de uitstromers in 2016 is bemiddeld via het Werkgevers Servicepunt. In 2014 bestond deze mogelijkheid in de regio Arnhem nog niet. Doesburg levert het hoogste aantal kandidaten, waardoor de uitstroom groot is.

Het aantal uitkeringen in Doesburg is lichtelijk gedaald. Er zijn veel nieuwe aanvragen voor bijstandsuitkering gekomen. Door de overschakeling van de driejarige WW- naar de tweejarige WW uitkering is er een verhoogde instroom in de bijstandsuitkering vanuit het UWV. Tevens heeft Doesburg 30 vluchtelingen opgenomen in de gemeente.

De gemeente blijft hard werken aan de mogelijkheden om in samenwerking met bedrijven en organisaties, meer mensen aan het werk te krijgen in de regio.