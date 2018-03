De beste badmintonners

EERBEEK - Meer dan de helft van de leden van badmintonvereniging 't Pluumpje uit Eerbeek deed onlangs mee aan de clubkampioenschappen. Er werd gespeeld in poules voor recreanten en competitiespelers. Alle disciplines, dames/heren dubbels, enkelspel en gemengd dubbels werden op één dag gespeeld. Voor sommige spelers die aan alle onderdelen deel namen en halve en zelfs finales speelden was het een intensieve dag. Buiten de sportieve prestaties was het vooral een erg gezellige dag.

Dylan van Ginkel werd clubkampioen in de categorie herenenkel competitie. Er moest door Dylan drie sets gespeeld worden om de stugge verdediging van Raymond Rensen te verslaan. Bij de dames mag Daphne Smit zich clubkampioen noemen. Ook zij moest drie sets spelen om van Vera van der Meul te kunnen winnen. De clubkampioenen singles in de categorie recreanten zijn Hetty Veldwijk bij de dames en Peter Dubbelhuis bij de heren geworden.

Zoals elk jaar het onderdeel gemengd dubbel het favoriete nummer waar veel leden aan deelnemen. Bij de competitiespelers zijn Jetta Merlijn en Michael van der Meul eerste geworden. In een superspannende finale wonnen zij van Vera van der Meul en Dylan van Ginkel na drie gelijkoplopende sets. Bij de recreanten was het ook een spannende finale waarbij Hetty Veldwijk en Rino Kalker als winnaars uit de bus kwamen. Daniëlle Rijkaart en André Vriezekolk waren de trotse winnaars van het zilver.