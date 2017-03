Expositie Joop Wijnveld en Jeroen Joosten

RHEDEN - Dit voorjaar exposeren Joop Wijnveld en Jeroen Joosten in Sport- en Healthclub de Cirkel in Rheden. Joop is een bekend schilder uit de Steeg en is specialist in het werken in pastel (krijt) en aquarel. Hij tekent landschappen, vrije portretten en stillevens. Met zijn werk wil hij de aandacht vestigen op de natuur om daar bewuster naar te kijken. Dat bewust zijn van de natuur hoopt hij via zijn schilderijen over te brengen. Als dat lukt dan is zijn doel bereikt en inspireert dat hem om nieuwe schilderijen te maken. Joop verzorgt thuis cursussen en de cursist gaat na tien lessen met een ‘meesterwerk’ naar huis. Jeroen Joosten woont sinds 1,5 jaar in Rheden en is gespecialiseerd in het maken van portretten. Hij schildert in acryl en goud is een veel voorkomende kleur in zijn werk. Hij omschrijft zijn werk als figuratief, strak, licht gestileerd en modern. Voorbeelden van zijn werk zijn te vinden op www.jeroen-joosten.nl of op Facebook. Jeroen werkt in opdracht en naast portretten van mensen schildert hij ook dieren.