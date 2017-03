GroenLinks doet gooi naar raadszetels in 2018

BRUMMEN – De Brummense kiezer kan volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn stem uitbrengen op GroenLinks. Een aantal Brummense leden van de partij denkt dat de tijd rijp is om de groene, sociale partij in de gemeente te introduceren.

Frans Bruning is één van de zes mensen die de kar trekken in dit proces. Hij was voorheen raadslid en wethouder voor lokale Partij IPV, die vorig jaar is opgeheven. De partij werd voorbij gestreefd door de komst van een nieuwe lokale partij en het feit dat bijna alle lokale partijen duurzaamheid in hun programma hebben opgenomen.

Toch denkt Bruning dat GroenLinks, dat zich ook vooral op duurzaamheid en de sociale onderwerpen richt, veel kan toevoegen aan de Brummense politiek. “We hebben het idee dat aan de progressieve kant in Brummen een plek vrij is gekomen. De landelijke populariteit van GroenLinks zou ook in Brummen stemmen op moeten kunnen leveren.”

Het valt Bruning tegen hoeveel aandacht de gemeente Brummen besteedt aan natuur en milieu, betrokkenheid van inwoners en de sociale vraagstukken. Daar ligt nog een mooie taak voor GroenLinks. “Een meerderheid van de partijen zegt wel dat milieuproblematiek en duurzaamheid belangrijk zijn, maar de zittende coalitie doet daar te weinig mee. Andere belangen blijven de boventoon voeren, zoals de economie of bouw, en dan vooral bouwen op de traditionele manier. We moeten op de trom blijven slaan om daar aandacht voor te houden.”

Ook het betrekken van de bevolking bij besluitvorming kan volgens Bruning beter. “Toen IPV in het college zat, is er een enorme slinger gegeven aan burgerparticipatie, maar de laatste drie jaar is dat weer wat weggezakt. Het gebeurt wel, maar kan veel beter.”

Frans Bruning werkt samen met Bert Garssen, Hennie Beelen, Pouwel Inberg, Gertie Sloetjes en Otto Koedijk, onder de vlag van GroenLinks Zutphen. Middels een aantal informatieavonden willen zij inventariseren welke thema’s spelen in Brummen en aan de hand daarvan een verkiezingsprogramma opstellen. Woensdag 8 maart is de eerste avond, vanaf 20.00 uur in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Ecoloog Paul Opdam brengt dan concrete verbanden aan tussen wat in de wereld speelt en wat daar in een dorp aan kan worden gedaan en laat zien hoe belangrijk lokale gemeenschappen zijn in het helpen oplossen van mondiale vraagstukken, zoals klimaatverandering. De komende maanden staan meer bijeenkomsten op het programma, waarbij lokale vraagstukken uitgangspunt zijn, evenals landelijke vraagstukken waar lokale antwoorden voor zijn.