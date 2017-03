Jaarvergadering Vrouwen Contactgroep Loenen

LOENEN – De Vrouwencontactgroep Loenen houdt op woensdag 8 maart een bijeenkomst in het Jeugdhuis. Vorig jaar heeft VCL de jaarlijkse schenking voor een goed doel bestemd voor de Scouting Valeouwe in Loenen.

Deze afdeling die in 1951 is opgericht is nog steeds een actieve groep. Kinderen en jongeren zijn op een actieve en uitdagende manier bezig met hun vrije tijd in de natuur. Het bestuur heeft de leiding van Scouting uitgenodigd om hier het een en ander over te vertellen. Na de pauze is de jaarvergadering met de gebruikelijke agendapunten. Ook wordt er nog bingo gespeeld.