Bezoek Kamerlid succes

DIEREN - Hoe pak je armoede en eenzaamheid aan in Rheden? Die vraag stond voor de PvdA Rheden centraal bij het werkbezoek van PvdA kamerlid Gijs van Dijk. Van Dijk sprak in Het Duynhuis met diverse partijen die daarmee aan de slag zijn. De belangrijkste conclusie was: samenwerking loont.

Gijs van Dijk noemde het een zeer geslaagd werkbezoek: 'Het is goed te zien hoe onderlinge samenwerking tussen partijen leidt tot goede resultaten. Armoede en eenzaamheid horen vaak bij elkaar. We moeten niet onderschatten hoe groot het maatschappelijke rendement is van de vrijwilligersorganisaties die hier iets aan doen. Ik was onder de indruk van de resultaten van de samenwerking in het Duynhuis", aldus Van Dijk. Hij neemt de verworven informatie mee naar zijn landelijke project over eenzaamheid. De PvdA Rheden neemt de informatie mee voor de lokale vertaling van het armoedebeleid en eenzaamheidsbestrijding.

Hoewel het Duynhuis nog maar enkele maanden open is, zijn de resultaten nu al zichtbaar. Diverse partijen noemden in hun presentatie de voordelen die onderlinge samenwerking biedt. Ze zien hoe hun vaak kwetsbare 'cliënten' er wel bij varen en een stukje 'levensgeluk' ervaren. Meer mensen ontmoeten elkaar en vinden hulp om problemen op te vangen. Samenwerking tussen de partijen heeft ook voordelen voor bijvoorbeeld de circulaire economie. Wat bij de één niet bruikbaar is, gaat vaak naar een ander. En de vrijwilligers leren van elkaar en versterken daarmee hun het resultaat van hun eigen inspanning. Volgens voorzitter Sander van Bodegraven is Het Duynhuis ook in gesprek met het nabijgelegen Pand 31 en 4Noppes om te komen tot meer samenwerking.

In het Duynhuis zijn diverse organisaties actief. Het Inloophuis Dieren is dagelijks geopend. De gemeente gebruikt het pand voor haar Fietsenproject voor mensen met een uitkering. Verder is de stichting Mensen in de Bijstand met de Kledingbank er actief en stichting De Boei die kansarme jongeren ondersteunt. Ook Speelstoet van de stichting Siza heeft hier het uitgiftepunt van kinderspeelgoed voor arme gezinnen.