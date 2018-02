Sportkompas van start

BRUMMEN - Met de onthulling van het logo en het plaatsen van de laatste handtekeningen, is donderdag 1 februari de Stichting Sportkompas officieel van start gegaan. Deze overkoepelende sportorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer van de binnensportaccommodaties in de gemeente Brummen en uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid.

De Stichting Sportkompas wordt gerund door een vrijwilligersbestuur, dat voorheen ook Rhienderoord in Brummen bestierde. Deze bredere koepel blijft verantwoordelijkheid houden over het zwembad en de sporthal. Daar komt nu dus beheer van sporthal De Bhoele in Eerbeek bij, evenals de nieuw te bouwen gymzaal bij het scholencluster aan de Lorentzstraat. Alle medewerkers van Rhienderoord gaan over naar Sportkompas, evenals de sportfunctionarissen die voorheen in dienst waren van SWB. Zij gaan invulling geven aan het sportbeleid van de gemeente Brummen.

Willem Elshof, vice-voorzitter van de Stichting Sportkompas, heeft zijn doelen duidelijk voor ogen: "We willen heel graag sport, beweging en gezondheid stimuleren in alle kernen. Dat doen we onder andere door voorlichting over een gezond gewicht, roken en alcohol, maar ook door bijvoorbeeld verenigingen met elkaar en met ons te verbinden en te proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of vluchtelingen bij de samenleving te betrekken. Dit doen wij nu al met bijvoorbeeld combinatiefunctionarissen, buurtsportcoaches en JOGG-regisseur."

Donderdag werden de laatste handtekeningen gezet, waarmee de huurovereenkomst van De Bhoele een feit werd. Dit werd gedaan door sportwethouder Luuk Tuiten, vice-voorzitter Willem Elshof en penningmeester Mark Donatz van Sportkompas. De gemeente blijft eigenaar van De Bhoele en Rhienderoord en blijft daarmee verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Kleiner onderhoud komt op het bordje van Sportkompas. Elshof: "We hebben De Bhoele aan een grondige inspectie onderworpen en flink wat onderhoud gepleegd. De hele buitenkant wordt geschilderd, de ventilatie is aangepakt en er zijn heel veel kleine dingetjes gemaakt, zoals kapotte lampen en gebroken tegels."

Ook de horeca-exploitatie van De Bhoele komt in handen van Sportkompas. De huidige exploitant, de firma Tappel, blijft nog een half jaar, tot het begin van het nieuwe sportseizoen in het najaar. Luuk Tuiten: "De kou is uit de lucht, de familie Tappel heeft uiteindelijk zelf besloten te vertrekken." Elshof verzekert dat de horecafunctie behouden blijft in De Bhoele: "We zullen zeker die derde helft niet laten verdwijnen."

Foto: Linda Peppelman

stichtingsportkompas.nl