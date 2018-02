Gelders kegelkampioen

BRUMMEN - Harry Wesselink van kegelclub Entre Nous uit Brummen is kampioen van Gelderland geworden op met kegelen in de C-klasse. Aan dit kampioenschap, georganiseerd door de Oost Gelderse Kegelbond, deden zeventig kegelaars uit alle regio's van Gelderland mee. Dat de banen in het kegelhuis van Lochem Wesselink goed gezind waren, is wel te zien aan het gemiddelde dat hij gooide, namelijk een 7,80. Tijdens de clubavond van Entre Nous is de kampioen door de leden in het zonnetje gezet. Ook de andere kegelaars uit Brummen deden het goed op dit toernooi: Henk Voskamp van KNAL werd tweede in de C-klasse, Ria Veeneman van RBK derde in de C-klasse. Wim Offenberg van HPTU werd derde in de B-klasse en Tineke Woertman van (KNAL) derde in de B-klasse.

Foto: Luuk Ebeltjes