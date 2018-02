Apeldoorn onverminderd bezorgd over Lelystad

APELDOORN - De gemeente Apeldoorn blijft onverminderd bezorgd over de consequenties van de intensivering van het vliegverkeer van en naar vliegveld Lelystad. "De voorgestelde routes veroorzaken onacceptabele hinder voor onze bewoners en de vele honderdduizenden die jaarlijks op de Veluwe hun vakantie doorbrengen. Dat moet echt anders", zo hield wethouder Detlev Cziesso vorige week woensdag voor aan directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De top van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bracht vorige week woensdag een bezoek aan de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland om met bewoners, belanghebbenden en bestuurders te praten over de consequenties van de uitbreiding van Lelystad Airport. Na Apeldoorn staan Zwolle, Wezep en Lelystad op de rol. Aanvankelijk was het de bedoeling dat minister Cora van Nieuwenhuizen deel zou nemen aan het overleg in de provincies. Zij moest echter door ziekte verstek laten gaan.

Wethouder Cziesso is blij met de betrokkenheid van het ministerie. "Jammer dat de minister ziek was. In de richting van directeur-generaal Dronkers heb ik mijn waardering voor haar initiatief om met elkaar aan tafel te gaan uitgesproken. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat er iets met onze zorgen wordt gedaan. Wat ons betreft wordt de opening van Lelystad echt tot nader order uitgesteld. Wij willen eerst volstrekte duidelijkheid over de geluidshinder."

Cziesso heeft tijdens het overleg ook een lans gebroken voor vliegveld Teuge, dat zal moeten sluiten als de voorgestelde vliegroutes doorgaan. "Teuge is voor Apeldoorn en voor de regio van een groot economisch, toeristisch en recreatief belang. Wij willen dat Den Haag daar rekening mee houdt."

Bij uitbreiding van Lelystad Airport komt er een nieuwe vertrekroute dwars over de Veluwe. Hier gaan dagelijks zo'n tien vliegtuigen gebruik van maken, zeggen luchtvaartdeskundigen. Het protest in de regio is groot en lokale overheden gaan niet zomaar akkoord.