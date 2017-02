EERBEEK – De Stichting KinderKledingBeurs (SKKB) uit Eerbeek steunt diverse projecten in het buitenland, waaronder het Foreverproject in Tanzania. Dit project voorkomt dat baby’s en kinderen uit financiële overwegingen worden verlaten en verweesd achterblijven. Er wordt twaalf maanden lang intensief samengewerkt met een gezin en de samenwerking begint met het geven van goede voeding. Onlangs ontving SKKB een mooie foto van de kinderen, die dankbaar poseren met hun spandoek, met daarop de tekst Thank You, Eerbeek!

Binnenkort wordt de website van SKKB vernieuwd en komt hierop meer informatie over het Foreverproject en andere goede doelen die de kledingbeurs steunt. Overigens gaat vanaf dinsdag 7 februari de winterkleding en een deel van het speelgoed tegen de helft van de prijs weg. Voorjaars- en zomerkleding kan alweer worden ingebracht tijdens opening van de SKKB op dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur, dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur en zaterdag 11 februari van 10.00 tot 15.00 uur.