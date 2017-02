Ingmar Heytze sprak in Brummen

BRUMMEN – “Daar een vaart, daar een rij bomen, en ze verwachten dat ik hier tachtig rijd?”, vroeg dichter Ingmar Heytze zich af. De route vanuit Utrecht langs het Apeldoorns-Dierens kanaal was even griezelig geweest, maar Heytze bereikte de bibliotheek in Brummen veilig om voor te lezen uit eigen werk.

Heytze luidde de Nationale Poëzieweek in stijl in. Hij las een ruime keuze ‘kakelvers werk’ voor, dat hij schreef voor zijn nieuwe bundel-in-wording, met de werktitel Vormverlies. Het thema is ouderschap. Als vader van twee jonge kinderen weet Heytze dat ouder zijn niet altijd even gemakkelijk is. Zo houdt hij vooral van hotels omdat zijn kinderen daar niet zijn: “Eindelijk tien uur achter elkaar tukken!’

Ook vertelde Heytze over zijn manier van werken. Zo zijn kleine krantenartikeltjes vaak uitgangspunt voor een gedicht, zoals dat berichtje over de automonteur die na een auto-ongeluk blind werd, maar desondanks feilloos verder sleutelde. Dichters putten dus niet alleen uit persoonlijke ervaring. Integendeel: “Al die heerlijke momenten, die houd ik allemaal voor mezelf, die schrijf ik niet op!”

Tot slot las Heytze voor uit columns die hij schrijft voor onder andere het Utrechts Nieuwsblad. Over mailtjes van leerlingen van middelbare scholen bijvoorbeeld, die ‘het liefst uiterlijk morgen, want dan moet ik het inleveren’ de uitleg van de beeldspraak in één van zijn gedichten vragen. “Als ik daarop antwoord”, bekent Heyte, “voel ik me een beetje een poëtische potloodventer.”