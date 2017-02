Klanten en de Coop steunen de Liedjesfabriek

REGIO - Supermarkt Coop reikte een cheque van € 45.000,- uit aan de Liedjesfabriek. Klanten van de 258 Coop-supermarkten, waaronder in Dieren, Doesburg, Rheden en Velp, konden tien weken lang hun statiegeld doneren aan de stichting. Coop verdubbelde het ingezamelde bedrag.

Met het uitgereikte bedrag kan de Liedjesfabriek zeker 500 zieke kinderen blij maken met hun eigen liedje.

De Liedjesfabriek zorgt ervoor dat zieke kinderen zich voor even beter voelen. Met een mobiele muziekstudio, de zogenaamde Liedjesmachine, worden zij tot aan hun bed bezocht. Daar schrijven ze, met hulp van professionele muzikanten een tekst en zingen of rappen deze in. De Liedjesfabriek zorgt voor een professionele opname en een eigen videoclip. De muzikanten zijn actief in zeven kinderziekenhuizen en in Villa Pardoes.

Patrick Spierts, medeoprichter van de Liedjesfabriek: “We zijn enorm blij met het bedrag dat Coop en haar klanten voor de Liedjesfabriek hebben ingezameld. Hiermee kunnen we meer dan 500 zieke kinderen blij maken met muziek. De muziek geeft de kinderen nieuwe energie en natuurlijk zijn ze na afloop apetrots op hun eigen liedje.”

Sinds 2008 organiseert Coop ieder jaar verschillende statiegeldacties voor wisselende goede doelen. Klanten kunnen bij het inleveren van hun lege flessen het statiegeld doneren aan een goed doel. De opbrengst van de statiegeldacties wordt door Coop verdubbeld. Met de acties is in totaal al meer dan 1,6 miljoen euro opgehaald.

Fotobijschrift: Oprichters Patrick Spierts en Leon Winters (midden) van de Liedjesfabriek nemen de cheque in ontvangst van Coop-ondernemer Bart te Plate (rechts) en Coöperatieraadslid Marlies van Hulsentop.

Voor meer informatie: www.coop.nl en www.liedjesfabriek.nl.