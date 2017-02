Marrit Verwiel winnares gedichtenwedstrijd

ANGERLO - Op 26 januari, Gedichtendag en aftrap van de ‘Week van de Poëzie,’ wist menigeen de weg naar de Galluskerk in Angerlo te vinden voor een avondje poëzie en muziek. Onder de aanwezigen ook menig dichter die mee had gedaan aan de gedichtenwedstrijd die de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg dit jaar voor de vijfde keer al weer had georganiseerd.

Het dichterstrio ‘Dichter bij u’ (Jan Eikelenboom, Bianca Hendriks en Sander Essers, zie foto) bracht een luchtig programma, waarin ook de politieke actualiteit met een knipoog werd becommentarieerd. Door de avond heen speelde het bijzonder getalenteerde jazzduo Jetse de Jong (piano) en Jesse Schilderink (saxofoon) de sterren van de hemel. Maar de apotheose van de avond was wederom de bekendmaking van de winnaar van de gedichtenwedstrijd 2017. Veertig dichters uit heel Nederland en Vlaanderen hadden in totaal eenenzeventig gedichten ingezonden. Elke dichter wist zich uitgedaagd om in zijn of haar gedicht zowel recht te doen aan het thema ‘Humor’ (dat dit jaar centraal staat in de ‘Week van de Poëzie’) alsook het gedicht een maatschappelijke bite mee te geven. Uit de vele prachtige inzendingen koos de jury ‘Rijkdom en armoe’ als winnende inzending. De schrijfster van dit gedicht is Marrit Verwiel uit Doesburg. Haar gedicht zal vanaf mei te bewonderen zijn aan de muren van de Martinikerk. - foto: Han Uenk