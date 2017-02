Klucht van De Gulle Lach

LOENEN – Voor toneelvereniging De Gulle Lach in Loenen is het ieder jaar weer een groot probleem een stuk te vinden dat past bij het spelersaanbod van de club. Maar men slaagt er toch weer iedere keer in een spel te vinden waarmee zij het publiek kunnen verrassen. De vereniging had dit jaar de keuze laten vallen op het blijspel in drie bedrijven van Max Andrea genaamd ‘Een fijne familie’. Het bleek wederom een goede keuze.

Het stuk speelde zich af in de huiskamer van de sullige Julius en de bazige Barbara Zilverberg. Daar werd, op z’n minst op vreemde wijze, de hele familie bijeen gebracht om te vernemen dat zij vermeld staan in het testament van ome Willem. Dit zwarte schaap van de familie is jaren geleden naar Amerika vertrokken en uit het oog verdwenen. Maar hun erfdeel krijgen ze niet zomaar. Daar moeten ze opdrachten voor uitvoeren die niet zo eenvoudig zijn.

Onder de regie van Timon Luesink (die voor de eerste keer deze taak op zich nam) kwamen de verschillende personages in het stuk behoorlijk tot leven. Het leek er op, dat verschillende rollen de spelers werkelijk op het lijf geschreven waren. Wilma Pels en Arend Jan Hammink was het echtpaar Zilverberg die ineens een invasie kreeg van de familie. Allen waren belust op het geld dat Ome Willem hen had beloofd. Notaris (Louise Rutgers) las het testament voor. Spannend moment. De familieleden vallen bijna van hun stoel als ze vernemen dat hen een miljoen wordt beloofd. Freddy (Sander Nijhof), de losbol, zag de buit wel zitten. Yvonne (Ria Steenkist), Conny (Petra Gerritsen), Ciska (Leonie Goedkoop), Truus (Grietje Uijtenboogaart) en Fons (een debuut van Jochem Beltman) moesten aan de slag. De criminele opdrachten van Ome Willem waren niet mals maar de hebzucht naar veel geld zorgde voor veel hilariteit. Fons werd zelfs erg jaloers omdat zijn vrouw maar liefst voor twee verloofdes moest zorgen.

Jan de Jong speelde overtuigend de rol van uitvaartleider. Statig en rustig zoals dat hoort liep hij over het toneel en sprak zijn teksten. De schrijver wist de spanning er tot het laatst in te houden. Voor de bezoekers was het een verrassend einde. Leonie Goedkoop bedacht weer een fraai decor op het podium van de Brink.

Beide avonden was de zaal van het dorpscentrum goed bezet. Vrijdagavond mochten een aantal gasten van tehuizen uit de omgeving ook genieten van het fraaie spel van De Gulle Lach. - foto: Han Uenk