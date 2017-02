Wie wordt voorleeskampioen van Rheden?

DIEREN - Op maandagmiddag 6 februari vanaf 16.00 uur houdt de Bibliotheek Veluwezoom de kwartfinale van De Nationale Voorleeswedstrijd. De schoolkampioenen van vijf basisscholen uit de gemeente Rheden treden dan voor het voetlicht. Ze lezen een fragment voor uit een zelf gekozen boek. De kinderen zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8.

Basisscholen die meedoen aan De Nationale Voorleeswedstrijd hebben eerst een voorleeswedstrijd op school georganiseerd. Van elke basisschool is één leerling tot schoolkampioen benoemd. De winnaar van de kwartfinale van De Nationale Voorleeswedstrijd gaat als voorleeskampioen van de gemeente Rheden door naar de vervolgronde. Die vindt plaats op woensdag 15 maart vanaf 15.00 uur in kasteel Doorwerth. Als alles goed blijft gaan, wordt hij/zij voorleeskampioen van de provincie Gelderland. De provinciale voorleeskampioenen treffen elkaar ten slotte op woensdag 17 mei in Schouwburg Amstelveen voor een groots opgezette landelijke finale.

De Rhedense kwartfinale van de voorleeswedstrijd vindt plaats in de Bibliotheek Dieren. In de jury nemen plaats: burgemeester Petra van Wingerden-Boers, Astrid de Kleijn, manager van de Bibliotheek Veluwezoomen Ineke Lalau, vrijwilliger van het 50+ voorleesteam. De wedstrijd wordt gepresenteerd door Carolien van der Waarde, lees/mediacoach bij de Bibliotheek.