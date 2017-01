Alle mini's kampioen

BRUMMEN – Eind december hadden de mini’s van volleybalvereniging Bruvoc een mooi feest te vieren. Alle drie de teams zijn kampioen geworden en flink in het zonnetje gezet, samen met hun coaches en trainers.

Het team niveau 4 was voor de laatste speeldag al zo goed als zeker van het kampioenschap. Dat zij echt de beste waren, bewezen de spelers met nog eens twee mooie overwinningen op Alterno en WSV en een gelijkspel tegen Spiker.

Het eerste team niveau 6 werd kampioen door tijdens de laatste wedstrijd tegen Jumbo van Andel – Ormi met 3-0 te winnen en daarmee de laatste benodigde punten te pakken. Daarvoor hadden de spelers al met 3-0 afgerekend met de belangrijkste concurrent Alterno.

Het tweede team niveau 6 speelde had na de voorlaatste wedstrijd tegen Alterno nog één punt nodig voor het kampioenschap. Deze werd behaald in de laatste wedstrijd tegen Spiker.