Woningen ontruimd om gaslek

GIESBEEK - Aan de Wethouder R.A. Wieggersstraat in Giesbeek zijn dinsdagochtend vroeg vier huizen ontruimd na ontdekking van een gaslek. De negen bewoners zijn opgevangen in de brandweerkazerne. Rond 9.15 uur konden ze weer terug, nadat netbeheerder Liander het gaslek had gedicht.

Een van de bewoners rook rond 5.45 uur een gaslucht. De brandweer kwam daarop ter plaatse om onderzoek te verrichten en Liander sloot de gastoevoer naar de woning af. De melding was prio 2 HV meting, liet de brandweer weten. "Dit betekend dat wij metingen moeten verrichten. Er was een gaslek in de kruipruimte van één van de woningen. Daarop is besloten om het gehele blok te ontruimen.

De brandweer heeft de vier woningen geventileerd. Liander herstelt de gasleiding. Hoe het lek is ontstaan, is niet bekend. - foto: Brandweer Giesbeek