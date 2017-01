BRUMMEN – Gemengd koor InBetween Brummen kijkt terug op een heerlijke decembermaand met drie heel verschillende kerstoptredens. Na een korte vakantie gaat InBetween op 16 januari weer officieel van start. In het najaar staat een eigen concert gepland met het thema Nederpop. InBetween zingt vierstemmig en staat onder leiding van dirigent en pianist Tatiana Laryna. InBetween is een gemengd koor. Wie interesse heeft om mee te zingen, kan zich aanmelden via e-mail. secr.inbetween@gmail.com.