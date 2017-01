REGIO - Een relatie zou een veilige plek moeten zijn, de plek waar je rust en liefde vindt, waar je kunt bijkomen en herstellen van alle beslommeringen in je dagelijks leven. En is jouw/uw relatie dat ook nog steeds? Praktijk Psyso helpt bij het vinden van antwoorden op dergelijke vragen. Want een relatie heeft onderhoud nodig om goed te blijven.

Heb je nog steeds de idealen van de periode dat je verliefd was en samen plannen maakte? Of is het anders gegaan vanaf het begin? In je relatie zoek je geborgenheid. Je hunkert naar liefde. En ook je kinderen wil je dat meegeven. Lieve ouders die in vrede met elkaar leven en er altijd voor je zijn. Die samen iets hebben wat jij later ook zou willen.

Maar zo gaat het bij mensen soms niet. We zoeken geborgenheid maar kunnen elkaar zo teleurstellen en pijn doen dat verwondingen oplopen. En toch is dat niet wat we willen. We willen elkaar geen pijn doen maar snappen soms even niets van elkaar. "Misschien een goed moment om te overwegen of je daar hulp bij wilt. Hulp die je weer nader tot elkaar brengt, die weer zorgt dat je een gezamenlijke basis hebt. Ook een basis van waaruit je weer samen kunt werken aan de opvoeding van jullie kinderen", aldus Praktijk Psyso.

Praktijk Psyso biedt onder relatie therapie. Een aanbod in de vorm van een cursus Houd me Vast en een therapie voor echtparen, EFT. Dat staat voor Emotionally Focused Therapy. De cursus en EFT gaan ervan uit dat je als echtpaar geen ruzie zoekt omdat je samen niet verder wilt, maar dat het een uiting is van 'angst' om elkaar kwijt te raken.

Regelmatig start Psyso met de relatiecursus Houd me Vast in de regio Doesburg/Dieren. De cursus bestaat uit 8 avonden voor circa 8 echtparen en is vooral bedoeld voor echtparen die hun relatie willen verbeteren of verder ontwikkelen. Meer informatie is te vinden op de website: www.psyso.nl.