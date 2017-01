Lekkere oliebollen van Loenense vrienden

LOENEN – Zo’n dertig vrijwilligers zijn zaterdag druk geweest met de oliebollenactie van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen. Bij De Spar in Loenen was een kraam ingericht waar gebakken werd en uit de koffiewagen werden de bollen verkocht. De actie liep als een trein. De omzet was veel meer als de vorige keer. Vooral in de voorverkoop. Ruim 6.000 oliebollen werden er gebakken en aan de man en vrouw gebracht.

Het was een fikse klus voor deze groep mannen en vrouwen. ‘s Morgens moest al vroeg worden begonnen om de eerste liefhebbers te kunnen helpen. Volgens een oud Loenens recept werd het beslag klaar gemaakt en na korte tijd kon ebegonnen worden met het bakken. Het weer werkte goed mee. Geen regen en de temperatuur was ook nog te doen. Met deze actie is een ‘leuke cent’ verdiend, waarmee de realisatie van de uitkijktoren en trapjesberg weer een stukje dichterbij is gekomen. - Foto: Martien Kobussen