Knallende traditie

HUMMELO – Het Hummelose carbidschieten kent diverse wedstrijdelementen en is daarmee nog steeds uniek in zijn soort in de regio. Zaterdag werd onder grote belangstelling voor de zestiende keer gestreden om de Karperbokaal.

Zestien teams hadden zich goed voorbereid op een felle strijd op de verschillende onderdelen, waaronder een hilarische startballenronde, waarbij de jongeren zich het snot voor de ogen renden om de bal maar zo snel mogelijk als eerste te kunnen afschieten. Bij de vangballenronde werd het balgevoel van de deelnemers getest.

Pim Meulenbeek en Sander Harenberg werden met 1274 punten winnaars van de Karperbokaal. Ondanks hun defecte installatie in de laatste vangbalronde wisten zij een voorsprong te behouden op Freek en Sander Wiegmink, die tweede werden met 1155 punten. Floris Meijer en Falko Boesveld werden op ruime afstand derde met 750 punten. Met 170 punten verdienden Jan Holtman en Marius Franken de poedelprijs – foto Han Uenk