BEEKBERGEN - Het was goed toeven, donderdag op het Kerkallee in Beekbergen. Over de kinderkopjes slenterden mensen langs de kramen en tenten, waar een keur aan typische winter- en decemberartikelen te koop waren. Kerststukjes, mutsen, decoraties, snoepgoed, hartige traktaties en presentjes. Natuurlijk ontbrak ook de bar niet en op een podium klonk live-muziek. Een prima winterse variant van de Avondmarkten. - foto Wencel Maresch