Wolsing steunt SC Doesburg

DOESBURG - Ronald Wolsing, eigenaar van Wolsing Schilderwerken, draagt SC Doesburg een warm hart toe in de vorm van een mooi reclamebord langs het hoofdveld.

Wolsing Schilderwerken bestaat al ruim 5 jaar en richt zich voornamelijk op het schilderwerk voor de particuliere markt in en om het huis. Ronald is al jaren een trouwe supporter. Zijn oudste zoon Wessel speelt in het 1e elftal en zijn jongste zoon Jax is dit seizoen gestart bij de mini's. Hij is tevens het jongste lid van onze vereniging. Op de foto tekent Ronald Wolsing de sponsorovereenkomst.