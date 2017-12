Kieslijst VVD Doesburg: Martin Korporaal lijsttrekker

DOESBURG - Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 november hebben de leden van VVD Doesburg de kieslijst voor de gemeenteraads-verkiezingen in 2018 vastgesteld. Martin Korporaal, de huidige fractievoorzitter, is aangewezen als lijsttrekker. Op plaats twee staat Ellen Mulder. Zij is momenteel wethouder en zal ook voor de komende periode de kandidaat-wethouder zijn van de VVD.



Op plaats drie staat Simon de Bruin. Hij is op dit moment fractie-assistent van de partij. Marijke Everts, zittend raadslid, is nummer vier. De top-vijf wordt gecompleteerd met de jonge nieuwkomer Can Yildiz.

Martin Korporaal is enthousiast over de kieslijst: “Het is een lijst met een goede mix tussen ervaring en nieuw talent, man en vrouw, achtergronden en kennis. VVD Doesburg is een hechte partij die één ambitie deelt: hard knokken voor ons Doesburg, de stad waarin we samen wonen, werken, verblijven. Met deze club betrokken VVD’ers kunnen we komende jaren onze ambities waarmaken.”

Ellen Mulder vult aan: “De afgelopen periode hebben we als coalitiepartner veel kunnen bereiken. Het werk is echter nog niet klaar. Met onze sterke kandidaten gaan we er tegenaan. VVD Doesburg wil weer verantwoordelijkheid nemen en ook de komende raadsperiode de coalitie in.”

De complete kieslijst:

1. Martin Korporaal

2. Ellen Mulder-Metselaar

3. Simon de Bruin

4. Marijke Everts

5. Can Yildiz

6. Jolijn van der Pool

7. Egbert Lommers

8. Peter van den Broeke

9. Hendrik Vels

10. Gerdy Oosten-Bloemendal