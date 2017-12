Kerstmarkt Loenen gaat dit jaar niet door

LOENEN – Velen zullen dit jaar de kerstmarkt bij De Brink in Loenen missen. De kerstmarkt bij het dorpscentrum gaat helaas niet door. Het bestuur van De Brink heeft dit besloten. Reden hiervoor is de vele activiteiten die in deze periode worden georganiseerd voor Serious Request.

Deze kerstmarkt vindt in dezelfde periode plaats als vele acties en activiteiten rondom dit goede doel, dat dit jaar in Apeldoorn plaatsvindt. Zij bieden graag de andere activiteiten uit de omgeving, die hiervoor zijn opgezet, de ruimte dit jaar.

Wel zijn er nieuwe plannen voor volgend jaar. Er wordt onder meer gedacht aan iets nieuws: een voorjaarsfair. Het bestuur heeft de datum al gepland op 15 april 2018 in en om het Dorpscentrum De Brink.