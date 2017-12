Nieuwe Ambt & Heerlijkheid boordevol historische verhalen

REGIO - Vanaf vrijdag 8 december ligt uitgave 197 van Ambt & Heerlijkheid, het kwartaalblad van De Oudheidkundige Kring van Rheden-Rozendaal, in de winkel. Het blad is verkrijgbaar bij Jansen & De Feijter in Velp, Boekhandel Dieren en The Read Shop in Velp en Rheden, voor 4,75 euro.



In deze uitgave onder meer de volgende artikelen: Wist u dat ook Rheden zijn Indische buurt heeft? Wat omvatte de erfsanering bij boerderij Frankenhof en waarom is boerderij Elsenhof afgebroken? Beide boerderijen behoren bij het landgoed Biljoen te Velp. Ook: wetenswaardigheden over de Thunar padvindersgroep uit Dieren, tussen 1932 en 1976. In 2018 is het 200 jaar geleden dat Rozendaal een zelfstandige gemeente werd. Het terrein van de Waterleidingmaatschappij Gelderland in Velp wordt ontmanteld voor woningbouw. Hoe werd dit gebied in vroeger tijden bewoond? En tenslotte ook een verhaal over de geheimen van de Spankerense grafkelder.

www.oudheidkundigekring.nl