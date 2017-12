Kleding Sportclub Brummen krijgt tweede leven

BRUMMEN – Onlangs is voetbalkleding van Sportclub Brummen uitgedeeld aan voetballende kinderen in Gambia. De familie Ligt uit Eerbeek maakte een reis naar dit Afrikaanse land en via contacten bij de voetbalclub uit Brummen ontving men een grote sporttas met ongeveer 75 (niet meer gebruikte) shirts en kousen.

Harald Ligt vertelt hoe één en ander tot stand kwam: ,,Ik had mijn dochters ooit beloofd dat wij, wanneer zij voor school zouden slagen, een mooie buitenlandse reis zouden maken. Dit jaar was het zover en na overleg werd besloten om naar Gambia te gaan. Spontaan kwam het idee op om een aantal voetbalshirts mee te nemen en uit te delen. Via mijn moeder, die in Brummen woont, werden we verrast met een grote hoeveelheid sportkleding van Sportclub Brummen. Er werd afgesproken dat een foto zou worden gemaakt van het uitdelen van de tenues.”



De familie verbleef in een luxe resort met de mogelijkheid om uitstapjes te maken naar onder andere Senegal. De eerste excursie was met eigen chauffeur en gids. ,,We wilden niet deelnemen aan de gebruikelijke excursies naar plekken waar veel toeristen komen." Er werd gekozen voor het voormalig slaveneiland ‘Kunta Kinte’. "We hadden een tiental shirts meegenomen met het idee deze onderweg uit te delen aan voetballende kinderen. Toen we ergens bij spelende jongeren stopten en een shirt uit de tas haalden, kwam er een zwerm kinderen op ons af en werd het ‘oorlog’. De plaatselijke politie moest er aan te pas komen. Dit was geen succes en echt zielig omdat er veel kinderen teleurgesteld moesten worden. Dus iets anders bedenken om de resterende shirts een goede bestemming te geven.”

De Eerbekenaar kwam in het resort in gesprek met een barmedewerker. Via hem werd de nodige informatie verkregen. Ligt: "Hij vertelde dat hij ook voetbalt en uit een van de armste wijken van Serekunda kwam. Met hem de afspraak gemaakt dat we een dag later naar een voetbalveldje in de betreffende wijk zouden komen. Dus wij met eigen chauffeur daar heen en we kwamen inderdaad in de zeer armoedige buurten van de stad. Daar aangekomen werden wij al opgewacht door heel veel voetballende kinderen. Vervolgens hebben wij de ‘barman’ de shirts laten uitdelen en was iedereen heel gelukkig. Je kunt wel stellen dat eigenlijk elk kind voetbalt. Men speelt onderlinge wedstrijden van wijk tegen wijk. We hebben een wedstrijd gezien en het gaat er hard aan toe. Er is gezag en veel onderling respect tussen de jeugd. De kleintjes luisteren goed naar de ouderen.” - Foto: Harald Ligt