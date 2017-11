Danceclassic-band wijdt ‘kerk nieuwe stijl’ Klarenbeek in

KLARENBEEK - Een kerk die eenmalig wordt omgetoverd tot discotheek. Compleet met bijpassende lichtshow en kleding uit die roemruchte discojaren. In de voormalige rooms-katholieke kerk in het Gelderse Klarenbeek worden vanaf nu regelmatig evenementen georganiseerd. Waarbij de liveformatie The Dance Classic Disco Show op zaterdag 25 november deze ‘kerk nieuwe stijl’ op swingende wijze inwijdt.

Zoals zoveel kerken kampte ook de Franciscus en Clara parochie met een dalend kerkbezoek. ,,Een geen kerkgangers betekent bijvoorbeeld ook geen inkomsten”, zegt Miek Verheul.

Nadat in 2014 het doek viel voor de kerk, dreigde het gebouw in handen van derden te vallen. ,,Trouwe inzet en financiële steun van veel Klarenbekers zou daarmee in een klap verloren gaan.” Daarop sprongen de Klarenbekers massaal in de bres. ,,Er werd in het hele dorp massaal geld ingezameld en van de ton die we daarmee binnenhaalden, konden we het gebouw kopen. Waarmee wij erg blij zijn dat we op die manier de kerk voor Klarenbeek hebben weten te behouden”, aldus Verheul, bestuurslid van de intussen in het leven geroepen stichting Vrienden van het kerkgebouw Klarenbeek.

De naam van de kerk is inmiddels omgedoopt tot Het Boshuis. Behalve dat veel Klarenbekers donateur zijn geworden, worden er allerlei evenementen op touw gezet. Om zo de exploitatie van het gebouw rond te krijgen, maar ook om voor wat extra leven in de brouwerij te zorgen in de regio Klarenbeek. ,,We hebben al wat activiteiten gehad voor besloten gezelschappen, maar we willen de komende tijd ook openbare evenementen houden. Daarvoor hebben we het bureau Music & Entertainment in Voorst in de arm genomen. Het optreden van The Dance Classic Disco Show is het eerste concrete resultaat van die samenwerking.”

De ‘vrienden van Het Boshuis’ zijn erg benieuwd naar de opkomst: ,,Dit is voor ons toch min of meer een try-out. Met het organiseren van evenementen willen we zorgen voor wat extra vertier hier in Klarenbeek. Al zijn ook de inwoners van omliggende dorpen uiteraard van harte welkom.”

De taferelen van deinende Godshuizen met zingende gospelkoren zijn intussen genoegzaam bekend, zaterdag 25 november zal het er in Het Boshuis niet minder swingend aan toegaan. De kerkbanken zijn eerder al weggehaald zodat er volop ruimte is voor een uit de kluiten gewassen dansvloer.

The Dance Classic Discoshow heeft nummers op het repertoire van onder meer Chic, Dan Hartman, Stevie Wonder en The Trammps. En behalve werk uit de zeventiger jaren speelt de band ook nummers uit de eighties van onder meer Wham!, Gloria Estefan en Pat Benatar. De band bestaat uit twaalf personen, onder wie een zangeres, twee zangers en een blazerssectie.

Het Boshuis is te vinden aan de Kerkweg 2. De deuren gaan open om 20.00 uur, het optreden duurt tot 01.00 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bike Totaal Wolters, Plus Imanse en Joris' Friteskraam in Klarenbeek, bij Primera de Damper in Beekbergen en Oonk Boekhandel in Twello. Op de dag zelf kosten de kaarten aan de kassa 15 euro.