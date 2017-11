Toertocht op 25e trouwdag

REGIO - Het Rhedense echtpaar Cees en Monique Kok werden vorige week op een bijzondere manier verrast door hun familie. Vanwege het 25-jarig huwelijk maakte ze in oorspronkelijke trouwkleding een toertocht door de regio waarbij onder andere Doesburg, Rheden, De Posbank en Velp werden aangedaan.



Geheel ontwetend werden de inwoners van Rheden naar het voormalige gemeentehuis in Hoog-Keppel gelokt. Daar trouwden ze 25 jaar geleden en daar begon de ‘sentimental journey’ door de regio waarbij ze op belangrijke plaatsen in hun leven halt moesten houden voor het uitvoeren van opdrachten.

Zo stopten ze in Doesburg om nogmaals een trouwfoto te maken op exact dezelfde plek, bij het ziekenhuis in Velp waar hun oudste dochter is geboren en ging de route naar De Posbank, de plaats waar ze hun vele honden met grote regelmaat uitlieten. Tenslotte werd Rheden aangedaan, waarbij de toch eindigde bij cafetaria Hartje van Rheden. De tocht trok veel bekijks omdat zowel de bruid als de bruidengom hun trouwoutfit van 25 jaar geleden droegen.