Aanbeveling voor nieuwe Burgemeester Rheden

DE STEEG - Dinsdag 7 november wordt bekend gemaakt wat de voorkeurskandidaat van de Rhedense raad voor de nieuwe burgemeester is. Dit gebeurt om 15.00 uur door de voorzitter van de vertrouwenscommissie in de openbare raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in De Steeg.

Voorafgaand hieraan stelt de gemeenteraad in een besloten raadsvergadering de aanbeveling vast voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Rheden. De vertrouwenscommissie, bestaande uit de voorzitters van de negen fracties uit de gemeenteraad en wethouder Nicole Olland als adviseur, heeft de sollicitatiegesprekken met de kandidaten gevoerd en de aanbeveling voorbereid voor de gemeenteraad. De kandidaten zijn geselecteerd op basis van de door de raad op 6 juli 2017 vastgestelde profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, (sport)verenigingen hebben via een enquête een bijdrage geleverd aan de profielschets. Voor de functie hebben zich 32 sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, Clemens Cornielje. De leeftijd van de sollicitanten varieert van 30 tot 63 jaar, onder hen bevinden zich acht vrouwelijke kandidaten.

Nadat de gemeenteraad de aanbeveling heeft vastgesteld, wordt dit doorgegeven aan de commissaris van de Koning die dat op zijn beurt weer doorgeeft aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt benoemd door de Koning op voordracht van de minister. Het is gebruikelijk dat de aanbeveling van de gemeenteraad wordt gevolgd.

Als alles gaat zoals verwacht, wordt de nieuwe burgemeester voor half januari 2018 geïnstalleerd en volgt dan burgemeester Petra van Wingerden-Boers op, die per 31 december 2017 haar taak neerlegt.