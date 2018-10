First Ladies Night TC Eerbeek

EERBEEK - De dames van tennisvereniging TC Eerbeek hebben een geweldige Ladies Night achter de rug, zo laat de club weten. Jose, Anet, Angelique, Marian en Rieky - staande van links naar rechts op de foto - hadden alles uit de kast gehaald om de dames van TC Eerbeek te verrassen. Het was een avond met sportief tennis, heerlijk eten van Food on Fire, een goochelact van Sigma Magic en een loterij met mooie prijzen van winkeliers en sponsoren uit Eerbeek. Ook Lidy Jansen van First Lady, de hoofdsponsor van deze avond, was aanwezig. Voor alle dames had ze een sjaal. Het bleef nog lang gezellig in het clubhuis. Mensen die zin hebben om te komen tennissen, kunnen lid worden en meedoen.

www.tceerbeek.nl