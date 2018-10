Steeman naar WK in Frankrijk

LATHUM - Motorcoureur Victor Steeman ging afgelopen weekend niet van start in Hockenheim om de strijd aan te gaan voor de Duitse IDM en Nederlandse ONK Supersport 300 titel, maar hij kwam in actie met een wildcard in het World Supersport 300 kampioenschap op Magny Cours, een circuit in Frankrijk. De uit Lathum afkomstige coureur reed een goede wedstrijd, maar crashte in de voorlaatste ronde terwijl hij in de punten reed.

Victor Steeman stond afgelopen weekend voor een lastige keuze. De achttien-jarige coureur had goede kansen om kampioen te worden in zowel het Duitse (IDM) als Nederlandse (ONK) Supersport 300 kampioenschap. Daarvoor moest Steeman tijdens het laatste evenement in Hockenheim nog wel flink punten scoren. Daarnaast had hij een uitnodiging op zak om, net als tijdens de voorgaande wedstrijd in Portugal, in te vallen voor de geblesseerde Koen Meuffels in het World Supersport 300 kampioenschap bij het KTM Fortron Racing Team.

Steeman wil volgend jaar graag een permanente overstap maken naar het wereldkampioenschap en koos ervoor om te starten in het WK op Magny Cours, waardoor hij tevens zijn kansen op de Nederlandse en Duitse titel verloren zag gaan. Ook reed Steeman al in Portimão waarbij hij één WK-punt wist te scoren. In Frankrijk wist Steeman zich als tweeëntwintigste te kwalificeren, maar in de race wist hij zich op te werken naar een dertiende positie. Helaas ging het in de voorlaatste ronde mis bij het aanremmen voor een scherpe bocht, waarbij de coureur uit Lathum ten val kwam. Een zuur einde van het WK-optreden van Steeman in Magny Cours. Het team was tevreden over de trainingen en snelle ronden die hij neerzette tijdens de race. De titel in het IDM Supersport 300 ging naar Toni Erhard en Dion Otten pakte de titel in de ONK Supersport 300.

Foto: Damon Teerink